Geldverbrennung bei Tesla - CFO zeigt 3 Wege, eine Firma wieder profitabel zu machen (FOTO)

Geldverbrennung bei Tesla - CFO zeigt 3 Wege, eine Firma wieder profitabel zu machen

Hannover (ots) - Die neue Elektroauto-Fabrik von Tesla in Grünheide verliert

momentan Milliarden an Euro. Musk selbst bezeichnet die Fabrik sogar als

Geldverbrennungsofen. Grund dafür seien der Mangel an Batterien und

Lieferschwierigkeiten. Der Konzern kämpft jetzt damit, weiter am Laufen zu

bleiben und nicht in die Insolvenz zu geraten.



"In dieser Situation gilt es für Unternehmer, einen kühlen Kopf zu bewahren und

nicht unüberlegt zu handeln. Es gibt effektive Möglichkeiten, mit seinem

Unternehmen wieder schwarze Zahlen zu schreiben", erklärt Geschäftsführer und

externer CFO (Finanzvorstand) Robert Giebenrath. Gerne verrät er in folgendem

Artikel drei Wege, wie ein Unternehmen wieder profitabel wird.