Im Mittelpunkt steht zur Wochenmitte die Geldpolitik. Am Abend gibt die Federal Reserve nach ihrer zweitägigen Sitzung neue Entscheidungen bekannt. Die Fed dürfte ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzen. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Spannend ist die Frage, welches weitere Straffungstempo Fed-Chef Jerome Powell nach der Sitzung signalisiert. Fachleute erwarten bis Jahresende ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) lag zu Handelsbeginn mit 119,90 Punkten in etwa auf Vortagsniveau. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug stabil 2,78 Prozent.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer