Wer seine Hinterlegungsscheine in Aktien umwandelt, hat diese zunächst einmal gesichert. Ein späterer Zwangsverkauf zu unklaren Konditionen sei damit verhindert, erklärt Rechtsanwältin Kolleck-Feser. Dennoch sei der Verkauf dieser Aktien sowie die Auszahlung der Dividenden auf ein deutsches Konto oder ein Konto in der EU aufgrund der bestehenden Sanktionen vorerst nicht möglich. Ab wann dies wieder möglich sein könnte, lässt sich aktuell nicht vorhersagen.

Ob Gazprom, Rosneft oder Lukoil: Russische Aktien waren bislang außerhalb von Russland nur über sogenannte Depositary Receipts (DRs) beziehungsweise Hinterlegungsscheine handelbar. Viele Anleger, die in der Vergangenheit auf diese Weise in russische Unternehmen investierten, sind aktuell stark verunsichert. Die europäische Verwahrstelle blockierte ihren Umtausch in Stammaktien aufgrund bestehender Sanktionen gegen Russland.

Russische Hinterlegungsscheine sind aktuell nicht mehr handelbar. Doch Anleger können die Vehikel in Aktien umwandeln. Doch die Fristen sind knapp und die Voraussetzungen kompliziert. Was Anleger jetzt beachten müssen.

DRs umwandeln oder nicht? Gazprom & Co. Umtauschfrist bis Sonntag? So sichern Anleger ihr Investment

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer