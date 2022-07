CREDIT SUISSE stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Kaumil Gajrawala

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Anhebung des Umsatzzieles auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 US-Dollar belassen. Der Getränkekonzern habe die Erwartungen beim Umsatz deutlich und auf Ertragsebene etwas übertroffen, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der schlankeren Unternehmensstruktur, eines fokussierteren Markenportfolios und steigender Werbeausgaben dürfte Coca-Cola gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen./la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 08:27 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.