MagForce AG meldet überraschend Insolvenz an; Kursziel und Rating ausgesetzt



Mit Meldung vom 26.07.2022 hat die MagForce AG den Kapitalmarkt, für uns komplett überraschend, darüber informiert, einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit stellen zu wollen. Gemäß Unternehmensmeldung sei dies notwendig geworden, nachdem reorganisatorische Maßnahmen nicht zu den gewünschten Kosteneinsparungen geführt haben.

Auch wenn die Gesellschaft aufgrund der noch nicht erfolgten Zulassung für die Prostatakrebs-Behandlung in den USA, aus dem operativen Geschäft heraus, keine nennenswerten Liquiditätszuflüsse generieren konnte, war es dem Management bislang gelungen, externe Finanzierungen sicherzustellen. Im Jahr 2018 wurde diesbezüglich eine Finanzierungsvereinbarung mit der EIB (Europäische Investitionsbank) über einen Umfang in Höhe von 35 Mio. EUR getroffen. Darüber hinaus bestand mit Yorkville Advisors sowie mit der Apeiron Investment Group Ltd. eine Vereinbarung zur Ausgabe von Wandelanleihen. Nach dem Bilanzstichtag 31.12.2021 hatte die MagForce AG Inhaberschuldverschreibungen an die Lansdowne Investment Company Cyprus Limited in Höhe von 3,5 Mio. EUR ausgegeben. Wir hatten die Aufnahme weiterer Finanzierungsmittel unterstellt und waren bei unserer Bewertung vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Auch im kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht 2021 hatte die Gesellschaft noch darauf hingewiesen, dass auf Basis der verfügbaren Kreditlinien ein Finanzplan aufgestellt wurde, wonach die Geschäftstätigkeit für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 finanziert werden kann. Deshalb ist die jetzige Insolvenzankündigung komplett überraschend.



Gemäß Unternehmensmitteilung werden derzeit Gespräche mit Investoren geführt, um das operative Geschäft und die Bilanz zu restrukturieren. Auch wird derzeit geprüft, ob Insolvenzanträge für die Tochtergesellschaften gestellt werden müssen.



Aufgrund der überraschenden Insolvenzmeldung setzen wir zunächst unser Kursziel und unser Rating aus, bis uns weitere Informationen über die Zukunft von MagForce AG vorliegen.



Datum (Uhrzeit) der Fertigstellung: 27.07.2022 (14:51 Uhr) Datum (Uhrzeit) der ersten Veröffentlichung: 27.07.2022 (15:30 Uhr)

