Wechsel im Aufsichtsrat der Wertgarantie Group | Roland Vogel, ehemaliger Finanzvorstand der Hannover Rück, folgt Michael Busch nach Hannover (ots) - Im Aufsichtsrat der drei Versicherungsgesellschaften der Wertgarantie Group hat es einen personellen Wechsel gegeben: Im Juni hat Roland Vogel seine Tätigkeit im Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe aufgenommen. Er folgt damit Michael Busch, der sich nach zwölfjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat aus dem Gremium verabschiedet.



Roland Vogel blickt auf eine erfolgreiche mehr als 30-jährige Tätigkeit bei Hannover Rück zurück. 2009 wurde er zum Finanzvorstand berufen. In dieser Funktion hatte er weltweit verschiedenste Mandate als Aufsichtsrat in Unternehmen der Hannover-Rück-Gruppe inne und trug maßgeblich zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. "Wir freuen uns, mit Roland Vogel einen ausgewiesenen Experten in unserem Aufsichtsrat begrüßen zu können", sagt Patrick Döring, Vorsitzender des Vorstandes der Wertgarantie Group. "Gleichzeitig verabschieden wir Michael Busch aus dem Aufsichtsrat. Ihm gilt unser Dank für die langjährige erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit im Aufsichtsgremium unserer Unternehmensgruppe."



Roland Vogel studierte nach seinem Abitur und dem Wehrdienst Wirtschaftswissenschaften an der TU Hannover und schloss sein Studium 1988 als Diplom-Ökonom ab. Danach folgte ein Traineeprogramm im Bereich EDV-Revision bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuverkehr AG in Frankfurt und der Einsatz als Prüfungsassistent in Hannover.



Im November 1989 wechselte Roland Vogel zur Hannover Rückversicherung AG. Dort wurde er nach verschiedenen Stationen in der Internen Revision, als Bereichsleiter Controlling sowie als Zentralbereichsleiter Finanz- und Rechnungswesen im April 2009 zum Finanzvorstand berufen. Nach fast 31 Jahren im Unternehmen und über elf Jahren im Vorstand ging er Oktober 2020 in den Ruhestand.



