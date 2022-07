JPMORGAN stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A-Aktien von Alphabet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern habe in einem von zunehmender Unsicherheit geprägten Umfeld solide abgeschnitten, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Suchmaschinen-Geschäft habe sich als robust erwiesen./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 01:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 04:00 / BST