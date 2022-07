(neu: Details)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Umweltorganisation Greenpeace hat einen Vorstoß zum Weiterbetrieb mehrerer Atomkraftwerke scharf kritisiert und Sicherheitsbedenken angemeldet. "Die Reaktoren sind ein potenzielles Sicherheitsrisiko, für das die AKW-Betreiber die Haftung zum Staat schieben wollen", sagte Heinz Smital von Greenpeace am Mittwoch. Zuvor hatte Geschäftsführer des Tüv-Verbands, Joachim Bühler, argumentiert, dass die Wiederinbetriebnahme der 2021 abgeschalteten Meiler aus seiner Sicht "keine Frage von Jahren, sondern eher von wenigen Monaten oder Wochen" sei - und vor allem eine Frage des politischen Willens.

Aus Bühlers Sicht könnten die stillgelegten Kernkraftwerke Brokdorf (Schleswig-Holstein), Grohnde (Niedersachsen) und Gundremmingen C (Bayern) wieder genutzt werden. Die Meiler seien "sicherheitstechnisch dazu in der Lage, weiterbetrieben zu werden", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Die drei Kraftwerke befinden sich nach unserer Überzeugung in einem sicherheitstechnischen Zustand, der es möglich machen würde, sie wieder ans Netz zu nehmen."