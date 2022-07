Historische Zinswende im Euroraum Die Folgen für Banken und Bankkunden

Zürich (ots) - Die Europäische Zentralbank hat ihren Zins um 50 Basispunkte

(Bps) angehoben. Eine Entwicklung, die es seit mehr als zehn Jahren nicht mehr

gegeben hat. Was bedeutet die Zinswende nun für Banken und Bankkunden? Gibt es

wieder Zinsen auf das Sparkonto, werden Kontogebühren sinken? Philipp Kaupke,

Partner und Bankexperte bei der globalen Strategie- und Marketingberatung

Simon-Kucher & Partners, kennt die Antwort:



Zinsen werden nicht direkt auf das Sparkonto übertragen. Banken werden abwarten,

auch um keine übermäßig ansteigenden Kosten zu riskieren. Es ist unklar wie

lange die Zinswende anhält, eine mögliche Rezession trübt ebenfalls die

Zukunftsaussichten. Endkunden werden also in der Masse nicht so schnell in den

Genuss von Zinsen auf ihre Einlagen kommen. Darüber hinaus werden einige

Marktteilnehmer, insbesondere Neobanken und agile Player wie beispielsweise die

ING, die Chance nutzen und neue Produkte neben dem existierenden

Produktportfolio einzuführen und so ihr Angebot differenzieren. Dieses Vorgehen

empfiehlt sich ebenfalls für traditionelle Banken: