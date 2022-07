Seedtag erhält über 250 Millionen Euro von Advent International

MADRID, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Seedtag , der Marktführer für kontextuelle Werbung in Europa und Lateinamerika, hat eine Finanzierung in Höhe von über 250 Millionen Euro durch Private-Equity-Investor Advent International erhalten. Mithilfe der Finanzierung möchte das AdTech-Unternehmen weiter international wachsen und seine Akquisitionsstrategie fortsetzen. Mit den Mitteln wird die Expansion in den USA – dem weltweit größten Werbemarkt – vorangetrieben. Außerdem soll weiter in die kontextbezogene KI-Technologie LIZ und in Innovationen investiert werden.