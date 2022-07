Hochtief legt Gewinnsprung hin - Prognose bleibt

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat dank einer steigenden Nachfrage auch im zweiten Quartal mehr verdient. Vor allem liefen die Geschäfte in den Regionen Asien-Pazifik und Amerika sowie die des spanischen Autobahnbetreibers Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, deutlich besser. Während des Lockdowns im Vorjahreszeitraum waren Mautautobahnen viel weniger genutzt worden. Die Aktie legte im späten Handel um rund 1,4 Prozent zu. Allerdings hat das Papier seit Anfang des Jahres gut ein Viertel verloren.

Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn sei im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 23,5 Prozent auf 131,2 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Essen mit. Rechne man den Beitrag aus der Finanzbeteiligung an dem spanischen Autobahnbetreiber Abertis heraus, dann sei der operative Nettogewinn um knapp 22 Prozent gewachsen.