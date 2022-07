BONN - Die Bundesnetzagentur hat ihre Einschätzung der Gaslage in Deutschland nach der neuerlichen Reduktion der Gasliefermenge aus Russland nicht wesentlich geändert. "Die Lage ist angespannt und eine weitere Verschlechterung der Situation kann nicht ausgeschlossen werden", hieß es auch am Mittwoch im täglichen Lagebericht der Behörde. Die Gasversorgung in Deutschland sei im Moment stabil. "Die Versorgungssicherheit in Deutschland ist derzeit weiter gewährleistet."

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im Juni überraschen gestiegen. Die Bestellungen seien im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang um 0,4 Prozent gerechnet. Bei langlebigen Gütern handelt es sich um industriell gefertigte Waren wie Maschinen.

USA: Schwebende Hausverkäufe fallen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe deutlich stärker als erwartet gefallen. Die schwebenden Hausverkäufe sanken im Juni gegenüber dem Vormonat um 8,6 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (Nar) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet.

Österreich lagert Teil seiner Gasreserve in Haidach ein

MAUERBACH - Österreich will seine staatliche Gasreserve zumindest zu "einem wichtigen Teil" im Speicher Haidach einlagern, der auch für die Versorgung deutscher Kunden von Bedeutung ist. Dies teilte Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Mauerbach bei Wien mit. Insgesamt werde bis zum 1. November Erdgas mit einer Energiemenge von 20 Terawattstunden Erdgas in diverse Speicher gepumpt, dies entspreche etwa drei Monatsverbräuchen, hieß es. Insgesamt sei Österreich auf einem guten Weg, sich deutlich unabhängiger von russischem Gas zu machen, sagte Gewessler. Die staatliche Gasreserve werde fast zur Hälfte aus anderen Quellen bezogen.