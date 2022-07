JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe einmal mehr mit einem Wachstum aus eigener Kraft im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich beeindruckt, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe das Unternehmen dem Gegenwind aus China und von Seiten des Ukraine-Krieges ebenso getrotzt wie den gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 20:50 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.