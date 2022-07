Der Kölner TV-Produzent Sony steht sowohl für bekannte Entertainment-Formate als auch für hochwertige fiktionale Produktionen. Die mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Gründer-Show "Die Höhle der Löwen" läuft seit 2014 mit großem Erfolg auf VOX. Die Dramedy "Der Lehrer" brach innerhalb von neun Staffeln nicht nur Quotenrekorde für RTL, sondern wurde auch mit zahlreichen Preisen (Goldene Rose von Luzern, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Comedypreis, Bayerischer Fernsehpreis) ausgezeichnet und auch die bekannte ZDF-Krimi-Serie "Heldt" ist eine Sony Pictures Produktion. In Kürze zu sehen ist unter anderem eine Neuauflage der bekannten TV-Sendung "Glücksrad" bei RTLZWEI.

Banijay Germany vor Übernahme von "Höhle der Löwen" Produzenten Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH (FOTO) Köln (ots) - Die Banijay Deutschland Gruppe wächst weiter: Banijay Germany und Sony Pictures Film- und Fernseh Produktions GmbH haben die Übernahme von 100 Prozent der Firmenanteile vereinbart. Der Deal bedarf noch der Zustimmung der Deutschen Kartellbehörde. Die Geschäftsführung, bestehend aus Astrid Quentell und Mirek Nitsch, bleibt an Bord. Ändern wird sich in Kürze der Firmen-Name. Durch die Übernahme gewinnt Banijay Germany nicht nur aktuelle TV-Produktionen und ein erfahrenes Produzenten-Team, sondern erweitert auch den bereits bestehenden umfassenden Formatkatalog um die non-fiktionalen Programme der deutschen Sony Pictures.

Marcus Wolter, CEO Banijay Germany: "Es ist mir eine große Freude, die Kolleginnen und Kollegen um Astrid Quentell und Mirek Nitsch in der Banijay-Familie zu begrüßen! Die Sony passt mit ihren starken Format-Brands hervorragend in unsere Gruppe. Für Sony gilt, wie für alle unsere Produzenten- und Tochter-Firmen: Wir glauben an unabhängig und individuell geführte Labels, die mit der Banijay-Power im Rücken, die Zukunft des Entertainments gemeinsam mit uns gestalten."



Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Über 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln, kreieren und produzieren Unterhaltungs-Formate jeglicher Genres. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Dresden", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 20 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Live Artist Brand, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Raab TV, Lucky Pics, MTS oder Cape Cross.