Karora Resources schließt Erwerb der Goldaufbereitungsanlage Lakewood ab

TORONTO, 27. Juli 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR; OTCQX: KRRGF) („Karora“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resource ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb der in Betrieb befindlichen, vollständig genehmigten Goldaufbereitungsanlage Lakewood Mill mit einer Jahreskapazität von 1,0 Mio. Tonnen in der Nähe von Kalgoorlie, Western Australia, etwa 60 Kilometer von der Mine Beta Hunt entfernt, abgeschlossen hat. Der Kaufpreis von 80 Mio. AUD, der den üblichen Anpassungen für das Betriebskapital und andere Posten unterliegt, setzt sich aus 70 Mio. AUD in bar und 10 Mio. AUD in Karora-Aktien zusammen. Karora hat erfolgreich Material aus Beta Hunt in der Aufbereitungsanlage Lakewood gegen Gebühren verarbeiten lassen und dabei eine Goldgewinnungsrate von 94 % erzielt. Der Aktienanteil von 10 Mio. AUD an der Gegenleistung für den Verkäufer wurde durch die Ausgabe von 2,1 Mio. Karora-Aktien beglichen, die einer üblichen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und anderen vertraglichen Beschränkungen unterliegen werden.

Paul Andre Huet, Chairman und CEO, kommentierte: „Der Abschluss des Erwerbs der Aufbereitungsanlage Lakewood ist ein wichtiger Schritt für die Transformation von Karora und bietet Karora mehrere unmittelbare strategische und operative Vorteile.

Die Hinzufügung der Aufbereitungsanlage Lakewood erhöht unsere derzeitige nominale Aufbereitungskapazität auf etwa 2,6 Mio. Tonnen pro Jahr (1,6 Mio. Tonnen pro Jahr in Higginsville und 1,0 Mio. Tonnen pro Jahr in Lakewood) und entschärft unseren Wachstumsplan, die Goldproduktion bis 2024 auf 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern, indem die Beschaffungs-, Zeitplan- und Baurisiken beseitigt werden, die mit einer größeren Erweiterung von Karoras Aufbereitungsanlage Higginsville verbunden sind.

Kurzfristig bietet die zusätzliche Aufbereitungskapazität die Möglichkeit, in der Aufbereitungsanlage Higginsville oder in der Aufbereitungsanlage Lakewood Lohnvermahlungen durchzuführen, bis die Kapazitätserweiterung der Mine Beta Hunt auf 2 Mio. Tonnen pro Jahr abgeschlossen ist. Wir haben auch damit begonnen, Möglichkeiten zur Optimierung der Aufbereitungsanlagen zu evaluieren, was zur Maximierung der Effizienz beider Aufbereitungsanlagen als ein einziger, deutlich risikoärmerer Betrieb führen wird.