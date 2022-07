Die Valuable 500 gewinnen mit "Generation Valuable" zum Jahrestag von ADA weiter an Fahrt

Washington (ots/PRNewswire) - - Heute geben die Valuable 500 bekannt, dass 28

Heute ist der 32. Jahrestag des US-amerikanischen Gesetzes zur Integration vonMenschen mit Behinderungen, dem American with Disabilities Act (ADA). DiesesGesetz veränderte die Welt, wie wir sie kennen, denn es ermöglichte Menschen mitBehinderungen den Zugang zu Gebäuden, eine gleichberechtigte Bildung und machtedie Diskriminierung einer qualifizierten Person bei der Einstellung illegal.Es ist zwar wichtig, die Fortschritte, die wir bei der Integration von Menschenmit Behinderungen gemacht haben, anzuerkennen und zu feiern - aber es müssennoch viel mehr Fortschritte gemacht werden. Die Art und Weise, wie dieGesellschaft Behinderung betrachtet, muss sich ändern und mit dem Mythosaufräumen, dass Behinderung etwas ist, das man bemitleiden oder fürchten muss.Indem wir dies ändern und anerkennen, wie behinderte Menschen die Gemeinschaftbereichern, wird die Gesellschaft in die Lage versetzt, dafür zu sorgen, dassbehinderte Menschen einbezogen werden."Generation Valuable" (https://www.thevaluable500.com/press-release/the-valuable-500-launch-generation-valuable-on-world-economic-forum-stage) bietet Menschenmit Behinderungen eine einzigartige Gelegenheit, die Zukunft der C-Suite vonUnternehmen mitzugestalten, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen durchsystematische Veränderungen voranzutreiben und die Vorstandsetagen von morgen zurevolutionieren. Aufbau einer Gemeinschaft von behinderten Talenten, die ihreErfahrungen nach oben teilen, um die C-Suite von heute darüber zu informieren,wie Unternehmen integrativer gemacht werden können.Caroline Casey, die Gründerin von Valuable 500, kommentierte:"Diese Initiative beweist, dass es eine Reihe von Talenten mit Behinderungen inUnternehmen gibt und dass sie mehr als fähig sind, Macht- und Führungspositionenzu besetzen. Die Valuable 500 streben danach, die schrecklichen Ergebnisse einervon Tortoise Media durchgeführten Studie (https://www.thevaluable500.com/wp-content/uploads/2021/07/Tortoise-Disability-100-Report-Valuable500-accessible.pdf)radikal zu ändern, die besagt, dass 'kein FTSE-Unternehmen einen leitendenAngestellten oder höher hat, der sich als Mensch mit einer Behinderungbezeichnet'."Zur vollständigen Liste der frühen Anwender gehören:- Alstom- ATOS- AXA-Gruppe- Boston Consulting Group- Centrica- Channel 4- Clifford Chance- Coles Group- Deloitte- Enel- EY- Fidelity International- HSBC- ISS/AS- ITV- L'Oréal- Macquarie Group- Mahindra- Nielsen- MSD- Omnicom Group- Ottobloc- P&G- Reach PLC- Roche- Springer Nature- TD Bank Group- TelefonicaJosé María Álvarez-Pallete, Chairman & CEO, Telefónica, kommentierte:"Für Telefónica ist der Beitrag zur Förderung von Menschen mit Behinderungennicht nur ein ethisches Gebot, sondern auch eine Frage von Talent und Geschäft.Im aktuellen Kontext kann es sich kein Unternehmen leisten, auf einen wertvollenProfi zu verzichten. Vielfalt ermöglicht es uns, die realen Bedürfnisse derKunden besser zu verstehen, uns mit der Gesellschaft zu verbinden undinnovativer und produktiver zu sein. Gemeinsam müssen wir Menschen mitBehinderungen in die Lage versetzen, die Technologie zu humanisieren und mit derDigitalisierung Barrieren zu überwinden. Vielen Dank an die Valuable 500 für dieFörderung einer so innovativen Initiative wie 'Generation Valuable'."Mehr über die Valuable 500 finden Sie hier (https://www.thevaluable500.com/) .