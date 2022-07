BVK-Rating "Fairness für Versicherungsvertreter" bescheinigt der Versicherungsgruppe die Bayerische ein sehr gutes Ergebnis

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische wird im BVK-Rating

"Fairness für Versicherungsvertreter 2022" mit der Note "sehr gut"

ausgezeichnet. Versicherungsvertreter und Vermittler profitieren demnach in

hohem Maße von der Zusammenarbeit mit der Bayerischen.



Die Auszeichnung wurde gestern in Form einer Urkunde in München an Martin

Gräfer, Mitglied des Vorstands, sowie Dr. Burghard-Orgwin Kaske, Leiter

Vertriebsmanagement überreicht. Im Detail wurden vom BVK die Bereiche

"Vertriebspolitik", "Provisionen und Gegenleistungen", Allgemeine

Vertriebsunterstützung", Innendienstunterstützung für Vermittler" und

Kundenorientierung" bewertet. In der Mehrzahl der Bereiche erreichte die

Bayerische sogar ein exzellentes Ergebnis. "Ich bin Versicherungsvertreter", ist

ein klares Statement von Martin Gräfer, welches deutlich macht, welchen Fokus

die Bayerische sowohl als Unternehmen als auch besonders der Vorstand in der

Zusammenarbeit mit den regional agierenden Beraterinnen und Beratern legt.