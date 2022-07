Peking (ots/PRNewswire) - Anfang dieses Monats wurde auf der Hauptstrecke der

indonesischen Hochgeschwindigkeitsbahn Jakarta-Bandung mit der Verlegung von

Schottergleisen begonnen, was einen soliden Schritt für dieses bahnbrechende

Projekt der Belt and Road Initiative (BRI) darstellt und die pragmatische

Zusammenarbeit zwischen China und Indonesien signalisiert.



Mit einer geplanten Geschwindigkeit von 350 km/h wird die mit chinesischer

Technologie gebaute Bahn die Fahrt zwischen Jakarta und Bandung, der

viertgrößten Stadt des Landes, von mehr als drei Stunden auf etwa 40 Minuten

verkürzen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bei einem Treffen mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo in Pekingäußerte der chinesische Präsident Xi Jinping am Dienstag die Hoffnung, dasswichtige bilaterale Kooperationsprojekte, darunter dasHochgeschwindigkeitseisenbahnprojekt Jakarta-Bandung, reibungslos verlaufenwerden. Widodo bezeichnete das Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt alsweiteren Meilenstein der bilateralen Freundschaft.Unter der strategischen Führung der beiden Staatsoberhäupter haben China undIndonesien die Richtung für den Aufbau einer chinesisch-indonesischenGemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft vorgegeben und ein neues Musterbilateraler Beziehungen mit dem "Vierradantrieb" der politischen,wirtschaftlichen, kulturellen und maritimen Zusammenarbeit geschaffen."China und Indonesien befinden sich in ähnlichen Entwicklungsstadien, habenmiteinander verflochtene Interessen, verfolgen ähnliche Philosophien undEntwicklungspfade und teilen eine eng miteinander verbundene Zukunft", sagte Xiund fügte hinzu, dass der Aufbau einer chinesisch-indonesischen Gemeinschaft miteiner gemeinsamen Zukunft das gemeinsame Bestreben und die gemeinsame Erwartungder beiden Völker ist.Er sagte, solide chinesisch-indonesische Beziehungen dienten nicht nur denlangfristigen gemeinsamen Interessen der beiden Länder, sondern hätten auchpositive und weitreichende Auswirkungen auf regionaler und globaler Ebene.Widodo ist das erste ausländische Staatsoberhaupt, das China nach denOlympischen Winterspielen in Peking besucht, und China ist die erste Station vonWidodos erster Reise nach Ostasien seit der Pandemie.Belastbare und lebendige BindungenTrotz des Ausbruchs von COVID-19 und wachsender Unsicherheiten sehen China undIndonesien eine unaufhaltsame Dynamik in ihrer Zusammenarbeit und sind bereit,ihre umfassende strategische Partnerschaft weiter zu vertiefen.Wie Xi während des Treffens erwähnte, haben sich die bilateralen Beziehungen inden letzten Jahren als sehr stabil und dynamisch erwiesen. China blieb auch im