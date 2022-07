NEW YORK (dpa-AFX) - Erleichtert haben Anleger an der New Yorker Börse zur Wochenmitte auf den Quartalsbericht von Microsoft reagiert. Die Aktie führte am Mittwoch mit einem Aufschlag von knapp fünf Prozent auf rund 264 US-Dollar die Gewinner im Leitindex Dow Jones Industrial an, während der Index leicht zulegte.

Der Software-Riese setzt darauf, dass der Kostendruck inmitten von Rezessionssorgen mehr Unternehmen in seine Arme treiben wird. Der Konzern gab eine optimistische Prognose für sein gerade angebrochenes Geschäftsjahr ab und rechnet mit einem Zuwachs bei Umsatz und operativem Gewinn im zweistelligen Prozentbereich.