WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit klaren Kursgewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Handel mit einem Zuwachs von 1,14 Prozent bei 2995,95 Punkten. Der ATX prime verbesserte sich um 1,07 Prozent auf 1512,31 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung Kursgewinne zu beobachten.

In Wien zogen vor allem die schwergewichteten Bankentitel den ATX in die Höhe. Die Aussicht auf steigende Zinsen dies und jenseits des Atlantiks könnte hier unterstützt haben. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein starkes Plus von 5,5 Prozent verbuchen. Erste Group verteuerten sich um 1,8 Prozent.