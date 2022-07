Liebe Leserinnen und Leser!

M&A im Goldsektor! Neuer, führender Goldproduzent in Südamerika!

Nach dem endgültig abgeschlossenen Fusionsabkommen von GCM Mining (Großaktionär) und Aris Gold Corporation entsteht, unter Vorbehalt der Aktionärszustimmungen, das beste Unternehmen unter den Juniorproduzenten und das größte Goldunternehmen in Kolumbien mit einer Diversifizierung in Guyana und Kanada. Diese Transaktion diversifiziert das Portfolio des Unternehmens weiter und bekräftigt Kolumbien als einen Schwerpunktbereich. Das neue Unternehmen wird den Namen Aris Gold Corporation tragen und von Ian Telfer als Chairman und Neil Woodyer als CEO und Director geleitet werden. Damit verfügt der Goldproduzent über ein erfahrenes Board of Directors und Managementteam mit einer Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Werten im Goldsektor, das sich aus diversen Geschäftsbeziehungen und der Aktienverflechtung bereits bestens kennt. Somit findet eine Zusammenführung von Teams mit unübertroffener Erfahrung in Kolumbien und umfassendem Fachwissen in den Bereichen Projektentwicklung und Minenbau statt. Serafino Iacono (Executive Chair von GCM) tritt zwar aus dem Tagesgeschäft zurück, wird aber weiterhin als Direktor und Berater in Kolumbien sowie als begeisterter Wertpapierinhaber tätig sein. Positiver Nebeneffekt ist die am Ende schlanke Unternehmensstruktur mit direkt realisierbaren Synergien. Pro Jahr rechnet man intern mit geschätzten G&A-Kosteneinsparungen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar pro Jahr durch die Reduzierung von doppelten Ausgaben für öffentliche Unternehmen und die Rationalisierung anderer Ausgaben. Es entsteht ein Goldminenunternehmen, das ich durch Größe, Cashflow, eine starke finanzielle Position mit 397 Millionen US$ an Barmitteln und 260 Millionen US$ an zusätzlichen zugesagten Finanzmitteln sowie eine hochwertige Wachstumspipeline auszeichnet. Diese starke finanzielle Position verringert das Risiko von Wachstumsprojekten immens.

Die kombinierte Gruppe wird über eine ausgewogene Mischung aus Produktions-, Erschließungs- und Explorationsanlagen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent verfügen, mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von 3,8 Millionen Unzen Gold, gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von 18,3 Millionen Unzen Gold, einschließlich Mineralreserven, und abgeleiteten Mineralressourcen von 7,7 Millionen Unzen Gold.

Projekte:

Segovia Operations (Antioquia, Kolumbien)

Ein hochgradiges Untertage-Bergbaurevier, das im Jahr 2021 fast 210.000 Unzen Gold produzierte. Der Betrieb in Segovia läuft seit über 150 Jahren und es gibt eine gut etablierte Geschichte von Mineralressourcen und Reserven

Mine Marmato (Caldas, Kolumbien)

Eine historische, produzierende Untertage-Goldmine, die derzeit einem Modernisierungs- und Erweiterungsprogramm unterzogen wird, das den Bau einer neuen Abbaustrecke, von Grubenbetrieben, einer 4.000 tpd-Kohlenstoffaufbereitungsanlage und von Trockenschüttungsanlagen für die Abgänge umfasst. Die Vormachbarkeitsstudie, die im technischen Bericht von Marmato veröffentlicht wurde, schätzt eine Produktion von 175.000 Unzen pro Jahr aus der optimierten oberen Mine und dem Erweiterungsprojekt der unteren Mine.

Toroparu-Projekt (Cuyuni-Mazaruni, Guyana

Ein fortgeschrittenes Tagebau- und Untertage-Goldprojekt mit einer geschätzten durchschnittlichen Goldproduktion von 225.000 Unzen pro Jahr über eine Minenlebensdauer von 24 Jahren, wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) beschrieben. Ungefähr 50 Kilometer südwestlich der vor kurzem errichteten Goldmine Aurora gelegen, ist Toroparu eines der größten unerschlossenen Goldprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika und verschafft dem kombinierten Unternehmen ein Standbein in der aufstrebenden und äußerst aussichtsreichen Scherungszone Central Guiana.

Projekt Soto Norte (Santander, Kolumbien):

Ein groß angelegtes unterirdisches Goldprojekt im Machbarkeitsstadium, das sich im Genehmigungs- und Lizenzierungsverfahren befindet. Im April 2022 wurde Aris Gold zum Betreiber des Soto-Note-Joint-Ventures und leitet ein neues und neu gestaltetes Umweltgenehmigungsverfahren. Die Machbarkeitsstudie, die im technischen Bericht von Soto Norte veröffentlicht wurde, schätzt eine durchschnittliche Goldproduktion von 450.000 Unzen pro Jahr über die Jahre der stabilen Produktion. Wenn Aris Gold seine Option ausübt, seine Joint-Venture-Beteiligung von 20 % auf 50 % zu erhöhen, würde die zurechenbare Goldproduktion 225.000 Unzen/Jahr betragen.

Projekt Juby (Ontario, Kanada):

Ein Goldprojekt im fortgeschrittenen Stadium mit einer Tagebau-Mineralressource im Abitibi-Grünsteingürtel.

Während das fusionierte Unternehmen mit der Umsetzung seiner Wachstumsprojekte beginnt, wird der Verwaltungsrat des fusionierten Unternehmens voraussichtlich zunächst keine Dividende ausschütten, basierend auf dem strategischen Grundsatz, dass die interne Cashflow-Generierung am besten eingesetzt wird, um renditestarke Wachstumsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens zu fördern.

Fazit:

Die Fusion von GCM Mining mit Aris Gold Corporation schafft ein Goldminenunternehmen mit größerem Umfang und erheblichem freien Cashflow zur Verbesserung des Shareholder Value. Die Aktie bietet erhebliches langfristiges Neubewertungspotenzial mit Kurssteigerungen durch verbesserte Marktsichtbarkeit, Handelsliquidität, Zugang zu Kapital und geringere Kapitalkosten. Die neu geschaffene Unternehmensgröße wird die zukünftigen Möglichkeiten erweitern, um in den nächsten Jahren einen Produzenten von +1 Million Unzen aufzubauen.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1