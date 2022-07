Sollten Sie zu diesem oder zu anderen Themen noch weitere Fragen haben, zögern Sie nicht und wenden Sie sich an die Kanzlei Mingers. Rechtsanwälte. Wir beraten Sie kompetent und individuell. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website .

Diese beliefen sich auf rund 500 Millionen bis rund eine Milliarde Euro. Der höchste Satz richtete sich gegen den Hersteller Daimler. Insgesamt wurden Bußgelder in Höhe von 3,8 Milliarden Euro verhängt.

Im September 2010 beantragte schließlich die Firma MAN einen Erlass von Geldbußen wegen der Beteiligung an einem Kartell – erfolgreich. Daraufhin begann die Europäische Kommission damit, unangekündigt weitere Unternehmen der Branche zu überprüfen. 2014 erhob sie dann den Vorwurf der unternehmerischen Absprachen , die gegen das EU-Kartellrecht verstoßen und verhängte 2016 Geldbußen gegen die beteiligten Firmen.

Der LKW-Markt gilt als Oligopol. Das heißt, dass sich die größten Marktanteile auf wenige Firmen aufteilen. Teilen sich nur wenige Unternehmen die größten Anteile am Markt, wird es für sie deutlich einfacher, sich untereinander über Preisentwicklungen abzusprechen. Und genau das ist unter den LKW-Herstellern MAN, Daimler, Scania, Iveco, Volvo/Renault und DAF zwischen 1997 und 2011 passiert – es hat sich das sogenannte LKW-Kartell gebildet.

Zwischen 1997 und 2011 hat sich europaweit das sogenannte LKW-Kartell gebildet. Doch was steckt dahinter und welche Konsequenzen bleiben bis heute?

