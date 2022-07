In der Summe hat die NVIDIA-Aktie seit den Rekordständen bei 346,47 US-Dollar aus November 2021 bis Anfang Juli und einem Kursstand von 140,55 US-Dollar gut 59 Prozent an Wert eingebüßt und auf dem Weg dorthin sogar einen mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen. Allerdings zeigt sich an den Frühjahreshochs aus dem abgelaufenen Jahr ein deutlicher Widerstand bullischer Marktteilnehmer, der zuletzt in eine volatile Seitwärtsbewegung mündete. Dadurch zeichnet sich eine Stabilisierungsphase ab, die durchaus das Potenzial zu einem anschließenden Trendwechsel besitzt. Noch aber befindet sich dieses Konstrukt am Anfang und bedarf sicherlich noch mehr Zeit, um einen Trendwechsel herbeizuführen.

Langer Trendwendeprozess

Der Bereich zwischen den Jahrestiefs bei 140,55 US-Dollar und dem Widerstand um 178,66 US-Dollar ist zunächst als neutrale Handelsspanne zu definieren. Erst oberhalb der oberen Begrenzung dürfte ein Folgeanstieg zunächst an die Junihochs bei 196,18 US-Dollar gelingen, ein weiteres Ziel darüber läge im Bereich des Horizontalwiderstandes um 208,75 US-Dollar auf Sicht der nächsten Monate. Mittelfristig orientierte Anleger könnten dann auf ihre Kosten kommen, kurzfristig ist der Chart allerdings als neutral zu bewerten.