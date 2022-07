NEW YORK (dpa-AFX) - Erfreut haben die Investoren am Mittwoch auf den Quartalsbericht der Google-Mutter Alphabet reagiert. Mit einem Kursplus von fast sieben Prozent auf gut 112 US-Dollar zählten die A-Aktien der Holding zu den größten Gewinnern an der Technologiebörse Nasdaq. Die zeigte sich zur Wochenmitte ebenfalls in guter Verfassung, der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um fast drei Prozent zu.

Zwar bekommt auch Google den Abschwung im Online-Werbemarkt zu spüren: Das Geschäft wuchs im vergangenen Quartal langsamer und der Gewinn des Mutterkonzerns Alphabet ging deutlich zurück. Zugleich demonstrierte der Online-Riese aber, dass er gut aufgestellt ist, um besser als kleinere Konkurrenten durch die Marktschwäche zu kommen.