MAG Silver meldet Förderung aus Juanicipio im zweiten Quartal

Vancouver, British Columbia -- MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) („MAG“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp ...) freut sich, die Förderung des zweiten Quartals (Q2) von Material aus untertägigen Entwicklungsarbeiten und Stollenmaterial aus dem Projekt Juanicipio (56% / 44% Fresnillo plc ("Fresnillo") bzw. MAG) bekannt zu geben. Wie der Projektbetreiber Fresnillo an MAG meldete, wurden in den drei Monaten bis 30. Juni 2022 auf 100 %-Basis 154.069 Tonnen mineralisiertes Material sowohl aus der untertägigen Entwicklung als auch aus den ersten Abbaustrecken mit einem durchschnittlichen Gehalt von 567 Gramm Silber pro Tonne aufbereitet.

Die Gesamtproduktion von Juanicipio für das Quartal, basierend auf vorläufigen Schätzungen vor den Anpassungen der Abnahmevereinbarung, belief sich auf 2.372.140 Unzen Silber und 5.609 Unzen Gold (MAGs zurechenbare 44%ige Beteiligung: 1.043.742 Unzen Silber und 2.468 Unzen Gold). MAG wird seine vollständigen Finanz- und Betriebsergebnisse voraussichtlich am 15. August 2022 veröffentlichen.

Das mineralisierte Material aus Juanicipio wird weiterhin in den nahe gelegenen Aufbereitungsanlagen Saucito und Fresnillo (zu 100 % im Besitz von Fresnillo) aufbereitet. Ungefähr 60 % der im 2. Quartal aufbereiteten Tonnage wurden in der Aufbereitungsanlage Saucito aufbereitet. Das Arbeitsablaufdiagramm der Anlage Saucito ähnelt jenem der Anlage Juanicipio und liefert wertvolle metallurgische Informationen, da wir uns auf den Beginn der Förderung bei Juanicipio freuen. Die produzierten Blei- (silberhaltigen) und Zinkkonzentrate werden im Rahmen von Abnahmevereinbarungen mit Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. in Torreón, Mexiko, zu Marktbedingungen verarbeitet.

Die Einnahmen aus der laufenden Produktion, abzüglich der Aufbereitungs- und Verfahrenskosten, werden zur Verrechnung mit dem anfänglichen Projektkapital und dem laufenden Kapitalbedarf verwendet, wodurch der Bedarf an Kapitalbeiträgen von Fresnillo und MAG verringert wird. Am Ende des Quartals verfügte Juanicipio über Barguthaben in Höhe von 37 Mio. Dollar gegenüber 18 Mio. Dollar am Ende des ersten Quartals.

Der Bau der Anlage Juanicipio wurde von Fresnillo planmäßig im vierten Quartal 2021 abgeschlossen. Wie bereits bekannt gegeben, wurde der Zeitplan für die Inbetriebnahme des Werks jedoch verlängert, bis die Bundesbehörden für Energie die Genehmigung für den Anschluss an das nationale Stromnetz erteilt haben (siehe Pressemitteilung vom 27. Dezember 2021). Wir freuen uns, über gute Fortschritte bei den erforderlichen Abschaltungen des Stromnetzes berichten zu können, was zur Ermöglichung der endgültigen Anbindung des Umspannwerks Juanicipio an das nationale Stromnetz notwendig ist. Der Beginn der elektrischen Inbetriebnahme der Anlage wird für die kommenden Wochen erwartet.