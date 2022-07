Zwei klinische Studien zur Behandlung von leichtem bis mittelschwerem Covid-19 zu Hause zeigen den Wert von Exscalate, der KI-Plattform von Dompé für die Entwicklung von Medikamenten

Zwei in The Lancet und Nature veröffentlichte Arbeiten weisen darauf hin, dass eine Behandlung mit oralem Raloxifen , einem selektiven Östrogenrezeptormodulator (SERM) mit bewährtem Sicherheitsprofil, gegen klinisch relevante Varianten von SARS-CoV-2 wirksam sein kann.

MAILAND, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Dompé farmaceutici S.p.A („Dompé") gab heute positive Ergebnisse aus zwei Studien bekannt, die zeigen, dass eine Behandlung mit oralem Raloxifen, einem selektiven Östrogenrezeptormodulator (SERM) mit bewährtem Sicherheitsprofil, gegen SARS-CoV-2, einschließlich seiner klinisch relevanten Varianten, wirksam sein kann. Die beiden Studien wurden in Zusammenarbeit mit dem italienischen Nationalen Institut für Infektionskrankheiten „Lazzaro Spallanzani" in Rom und anderen wichtigen klinischen und präklinischen Forschungsgruppen durchgeführt, die sich stark in der Covid-19-Forschung engagieren. „Die in Lancets eClinical Medicine[1] veröffentlichten klinischen Ergebnisse zu Raloxifen zeigen eine signifikante virologische Wirkung in Form eines negativen Nasopharyngealabstrichs an Tag 7 bei Covid-19-Patienten, die zu Hause mit Raloxifen behandelt wurden, im Vergleich zur Standardbehandlung. Diese randomisierte klinische Studie bestätigt die in Natures Cell Death and Disease[2] veröffentlichten In-vitro-Daten über die Wirksamkeit von Raloxifen auf Zelllinien, die experimentell mit SARS-CoV-2 infiziert wurden", sagte Emanuele Nicastri, Autor beider Studien und Direktor der Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten des Spallanzani-Instituts in Rom, wo die ersten Covid-19-Patienten Italiens aufgenommen wurden.