Modern Plant Based Foods gibt Zusammenarbeit mit der Supermarktkette Sungiven Foods bekannt

Vancouver, BC, 27. Juni 2022 – Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich, seine Markenpartnerschaft zwischen Snacks from the Sun („SFTS“), einem veganen, glutenfreien Snackunternehmen und Sungiven Foods, einem globalen Marktführer im Lebensmittelgroßhandel und eine qualitativ hochwertige große asiatische Supermarktkette mit mehr als 200 Filialen und über 3.000 Mitarbeitern weltweit, bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit besteht aus einer Co-Branding-Linie einer Snackauswahl aus den Sun-Produkten, die speziell auf die Groß- und Einzelhandelskunden von Sungiven Foods ausgerichtet sind. SFTS wird alle Aspekte der Lieferkette und Produktion der Produkte verwalten, wobei Sungiven die Verteilung an seine Standorte und den Vertrieb übernimmt.

Das Unternehmen, das nach seinem großen Erfolg in China auf dem nordamerikanischen Markt Fuß gefasst hat, hat in kurzer Zeit über 200 Standorte eröffnet. Sungiven Foods konzentriert sich auf Produkte aus „natürlicheren, weniger verarbeiteten und allgemein weniger Zusatzstoffen“ und setzt sich gleichzeitig für lokale, organische und gesunde Lebensmittel ein. Sungiven Foods bietet eine umfassende Auswahl an gesunden Lebensmitteln mit Tausenden von weltweit bezogenen und erschwinglichen Eigenmarkenprodukten – darunter frisches Obst aus aller Welt und Bio-Gemüse aus Kanada und Mittelamerika. Die Expansion des Unternehmens basiert auf seiner Fähigkeit, seine globalen Lieferkettenressourcen zu nutzen, um die Großhandelskanäle sowie das globale Import- und Exportgeschäft weiter auszubauen und gleichzeitig die E-Commerce-Plattform aktiv zu entwickeln. Sungiven hat verschiedene White-Label-Marken, die es über seine globalen Großhandelskanäle priorisiert.

SFTS hat außerdem die Produktionskapazitäten erweitert, um sicherzustellen, dass Mengen und Quoten erfüllt werden können, und damit die eigenen globalen Expansionsziele vorangetrieben. „Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit Sungiven Foods bekannt zu geben und einen weiteren stabilen, zuverlässigen Kunden für die Snacks der Marke Sun zu sichern. Über diesen Weg können wir neue Kundensegmente in den asiatischen Märkten erreichen und die Reichweite der Marke weltweit weiter ausbauen“, so Cassidy McCord, Director von Modern Plant Based Foods.