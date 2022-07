Ford Q2 Adjusted EBIT Above Consensus; Guidance Unchanged

(PLX AI) – Ford Q2 revenue USD 40,200 million.Q2 net income USD 667 million which included a mark-to-market loss on Ford’s stake in RivianQ2 adjusted EBIT USD 3,700 million vs. estimate USD 2,560 millionQ2 adjusted EPS USD 0.68 vs. estimate USD …

