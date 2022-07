(PLX AI) – Meta Q2 revenue USD 28,822 million vs. estimate USD 28,940 million.Q2 operating margin 29%Q2 EPS USD 2.46 vs. estimate USD 2.59Q2 net income USD 6,687 millionOutlook Q3 revenue USD 26,000-28,500 million vs. consensus USD 30,500 million

Meta Q2 Earnings Worse Than Expected; Q3 Revenue Guidance Well Below Consensus

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer