London Fire Brigade wählt MSA Safety für neuen Atemschutzgeräte-Vertrag

Pittsburgh (ots/PRNewswire) - MSAs M1 SCBA unterstützt Londons Fokus auf

verbesserte Sicherheit für Feuerwehrleute



MSA Safety Incorporated (NYSE: MSA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen von

der London Fire Brigade einen Auftrag im Wert von 9 Millionen Dollar erhalten

hat, um Feuerwehrleute mit dem neuen M1-Atemschutzgerät (Self Containing

Breathing Apparatus - SCBA) und der Telemetrietechnologie von MSA auszustatten.

Der Auftrag wurde Anfang Juli förmlich vergeben, und die Auslieferung der Geräte

soll im vierten Quartal dieses Jahres beginnen. Die heutige Ankündigung ist auch

der Beginn eines mehrstufigen SCBA-Trainings- und Einsatzprozesses, an dem die

mehr als 4.500 Feuerwehrleute der Brigade beteiligt sind.



Die Entscheidung, Londons SCBA-Technologie aufzurüsten, wurde nach einem

umfangreichen und umfassenden Evaluierungsprozess getroffen.