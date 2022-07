Censys stellt weltweites Channel-Partner-Programm vor

Anbieter von Angriffsflächenmanagement startet das Programm mit mehr als zehn Cybersecurity-Unternehmen, um seine Cybersecurity-Lösungen weltweit zu skalieren

ANN ARBOR, Michigan, 27. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Heute hat, Censys , der Marktführer im Bereich Angriffsflächenmanagement bzw. Attack Surface Management (ASM), sein weltweites Channel-Partner-Programm vorgestellt, an dem mehr als zehn Unternehmen teilnehmen. Ziel des Programms ist es, die führenden Fähigkeiten und die Sichtbarkeit von Censys für mehr Kunden auf der ganzen Welt zu gewährleisten. Mit der Vorstellung dieses Programms unterstreicht Censys seine Mission, ein Unternehmen zu sein, das den Vertrieb in den Vordergrund stellt und die Partner in den Mittelpunkt aller Go-to-Market-Bemühungen weltweit stellt. Das Programm wurde mit Blick auf die Partner entwickelt und bietet eine umfassende Liste von Vorteilen, darunter den Zugang zu Schulungsmaterialien, nicht zum Wiederverkauf bestimmte Lizenzen, einen Hauptverteiler, die gemeinsame Nutzung von Leads, kostenlose Bewertungen des Angriffsflächenmanagements und eine Margenstruktur.