Online-Kreditmarktplatz FinanZero erhält 4 Millionen US-Dollar in einer neuen Runde unter Führung schwedischer Investoren, um in Brasilien weiter zu expandieren

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) - FinanZero (https://finanzero.com.br/) ,

(finanzero.com.br ), Brasiliens führender Online-Kreditmarktplatz, gibt heute

bekannt, dass das Unternehmen in seiner vierten Finanzierungsrunde 4 Millionen

US-Dollar erhalten hat. Die Runde wurde von den schwedischen Investoren VEF,

Dunross & Co, Atlant Fonder und Webrock Ventures angeführt, allesamt frühere

Investoren des Unternehmens. Der Erlös wird für den Ausbau der führenden

Marktposition von FinanZero in Brasilien verwendet.



FinanZero ermöglicht es Verbrauchern, den Kredit zu wählen, der am besten zu

ihren finanziellen Bedürfnissen passt, indem sie mehrere Angebote von einem

Netzwerk von 60 Kreditgebern in einer Suche vergleichen. Mit über 1,5 Millionen

Kreditanträgen pro Monat, einer wachsenden Datenbank von 31 Millionen Personen

und einem generierten Kreditvolumen von 900 Millionen Reais ist das Unternehmen

für weiteres Wachstum gut gerüstet. Im ersten Halbjahr 2022 stiegen die

Kreditanträge um 82 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2021.