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Bucher H1 Earnings Beat Estimates

(PLX AI) – Bucher half year orders CHF 1,882 million.half year revenue CHF 1,778 million vs. estimate CHF 1,727 millionhalf year EBITDA CHF 243 millionhalf year EBIT CHF 203 million vs. estimate CHF 191 millionhalf year net income CHF 154 …

  • (PLX AI) – Bucher half year orders CHF 1,882 million.
  • half year revenue CHF 1,778 million vs. estimate CHF 1,727 million
  • half year EBITDA CHF 243 million
  • half year EBIT CHF 203 million vs. estimate CHF 191 million
  • half year net income CHF 154 million
  • half year EPS CHF 14.97
Wertpapier


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Autor: PLX AI
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Bucher H1 Earnings Beat Estimates (PLX AI) – Bucher half year orders CHF 1,882 million.half year revenue CHF 1,778 million vs. estimate CHF 1,727 millionhalf year EBITDA CHF 243 millionhalf year EBIT CHF 203 million vs. estimate CHF 191 millionhalf year net income CHF 154 …

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