An der Wall Street reagierten die Anleger positiv auf die Fortsetzung der Zinswende und Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Die Fed erhöhte die Leitzinsen wie erwartet um weitere 0,75 Prozentpunkte. In der Pressekonferenz habe Powell eine "perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung sowie den Übergang zu einer Betrachtung 'von Sitzung zu Sitzung' avisiert", erklärten die Analysten Elmar Völker und Thomas Meißner von der Landesbank LBBW. Die Finanzmarktakteure hätten dies offenbar als leichte Abschwächung der zuvor restriktiven Wortwahl der Fed gewertet./ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Donnerstag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. Der Broker IG sieht den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 13 214 Punkten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer