Wirtschaft Grüne streiten intern um Akw-Verlängeung

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Politiker, langjährige Fraktionsvorsitzende und frühere Umweltminister Jürgen Trittin hat die Haltung der Münchner Grünen zum "Streckbetrieb" des Atomkraftwerks Isar II scharf kritisiert. Dem "Spiegel" sagte er: "Was sie dazu motiviert hat, müssen Sie die fragen. Ich kann ihnen sagen, dass - selbst wenn ein Gutachten zum Ergebnis eines hausgemachten bayerischen Problems käme - ich dazu rate, dass dieses bayerische Problem in Bayern gelöst wird. Dafür zu sorgen, dass dort Netzstabilität herrscht, heißt sparen."



Im beginnenden Landtagswahlkampf in Niedersachsen lösten solche Äußerungen "genervtes Kopfschütteln" aus, sagte Trittin weiter.