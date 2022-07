Wien (APA-ots) - In den ersten sechs Monaten 2022 hat die OMV mit insgesamt EUR 5.558 Mio ein starkes CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten erzielt. Das robuste und integrierte Geschäftsmodell mit zunehmendem Fokus auf Nachhaltigkeits- und Kreislauflösungen wurde durch ein vorteilhafteres Marktumfeld - besonders im Bereich Exploration & Production - unterstützt. Im Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten in Russland und dem Nord Stream 2 Projekt nahm die OMV nicht zahlungswirksame Abschreibungen und Wertberichtigungen von rund EUR 2 Mrd vor. Diese sind nicht im CCS Operativen Ergebnis vor Sondereffekten reflektiert, hatten jedoch eine negative Auswirkung auf den Periodenüberschuss. Demzufolge lag der Periodenüberschuss bei EUR 3.368 Mio.

Konzern



* CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten bei EUR 5.558 Mio (+156 %)

Ein starker Beitrag aus dem Stickstoffgeschäft unterstützte den Bereich Chemicals & Materials, welcher sich auf hohem Niveau hielt. Obgleich eines signifikant niedrigeren Retail-Ergebnisses, erzielte Refining & Marketing aufgrund positiver Markteffekte und des erhöhten Beitrages von Gas & Power Osteuropa ein starkes Ergebnis. Gesunkene Produktion in Exploration & Production wurde durch wesentlich gestiegene Öl- und Gaspreise mehr als kompensiert.* Den Aktionären des Mutterunternehmens zuzurechnender CCS Periodenüberschuss vor Sondereffekten EUR 2.488 Mio (+133 %); CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten EUR 7,61 (+133 %)

* Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive

Net-Working-Capital-Positionen EUR 5.715 Mio (+66 %)

* Organischer freier Cashflow vor Dividenden von EUR 1.873 Mio (+27 %)

* Periodenüberschuss bei EUR 3.368 Mio (+105 %)

* CCS ROACE vor Sondereffekten bei 19 %



Chemicals & Materials



* Polyethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 440/t (-35 %) gesunken Polypropylen-Referenzmarge Europa auf EUR 595/t (-21 %) gesunken - beide Referenzmargen sahen eine Normalisierung gegenüber dem Rekordhoch im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer niedrigeren Nachfrage verbunden mit gestiegenen Importen aus dem Mittleren Osten und den USA

* Ethylen-Referenzmarge Europa auf EUR 546/t (+24 %) gestiegen Propylen-Referenzmarge Europa auf EUR 559/t (+37 %) gestiegen * Steamcracker-Auslastungsgrad Europa auf 76 % (-15 Prozentpunkte) gesunken - beeinflusst durch die geplante Generalüberholung des Steamcrackers in Stenungsund in Q2/22 und einer niedrigeren Auslastung des Steamcrackers in Schwechat infolge der geplanten Generalüberholung der Raffinerie und dem Vorfall an der Rohöl-Destillationsanlage