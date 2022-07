Cashflow-Monster Vermilion Energy: Der große Profiteur des Gasnotstands in Europa

Vermilion Energy





[WKN: A1C4MN] hatte ich Ende Juni alsin Deutschland und der EU ins Depot genommen und in meinem Investor-Update Q2/22 kurz vorgestellt. Die drohende Gasmangellage hat sich noch nicht eingestellt, aber Russland drosselt unverhohlen aus politischen Gründen die Gasversorgung in den Westen und Deutschland muss zu exorbitant gestiegenen Spotmarkt-Preisen Gas aus anderen Quellen beschaffen.Die Aktie ist sehr volatil und kann den fallenden Preisen für Öl und Gas trotzen, weil das Unternehmen einen Großteil seiner Umsätze aus der Gasproduktion in Europa zieht - und "unsere" Gaspreise fallen nicht, sondern steigen ungebremst auf immer neue Höchststände. Ich habe meine Position bereits zweimal bei Kursrücksetzern aufgestockt und sie ist auch dank des starken Kursanstiegs inzwischen meine drittgrößte Position. Seit meinem Erstkauf zu 16,166 Euro am 23. Juni kann ich inzwischen beinahe 50 % Kurszuwachs verbuchen und es stellt sich natürlich die Frage: War's das alles oder erst der Anfang?