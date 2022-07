Immer mehr Anleger wollen nachhaltig investieren. Im Fokus stehen dabei ESG-konforme Investments. Dabei sollen bestimmte Kriterien hinsichtlich sozialer Auswirkungen, der Vermeidung von Umweltschäden sowie mit Blick auf die Corporate Governance eingehalten werden. Doch nicht immer ist dies möglich, insbesondere beim Abbau von Rohstoffen, wenn dies in Ländern mit keiner oder einer geringen Kontrolle stattfindet. Im Fokus der Medien stand dabei vor allem der Kobalt-Abbau in der Demokratischen Republik Kongo. Etwa zwei Drittel der weltweiten Produktion stammt laut Daten des US Geological Services (USGS) aus dem Kongo, gebraucht wird es in allen batteriebezogenen Endprodukten wie Elektroautos, Smartphones oder Tablets. Doch der Abbau und Export geht mit Schäden für Mensch und Umwelt einher. Dennoch kommt das Material – ausgeführt durch Schmuggler und reingewaschen durch gefälschte Dokumente – auch in Europa an.

Nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit in der EU steht bisher der Abbau von Coltan. Es wird ebenso wie Kobalt als Konfliktmineral eingestuft und vor allem illegal abgebaut. Begehrt ist dabei vor allem Tantal, das aus Coltan gewonnen wird. So gewinnen Artisinal Miner, also einheimische Bergleute, die nach althergebrachten Methoden Metalle abbauen, Coltan mit bis zu 45 Prozent Tantal-Gehalt in der Demokratischen Republik Kongo. Das findet dann per Nasssiebung und Schweretrennung statt.

Auch wenn das Bergbau-Ministerium des Landes entsprechende Vorwürfe, dass dies illegal geschieht und dabei Mensch und Umwelt in Mitleidenschaft gezogen werden, von sich weist, sprechen die Berichte unabhängiger Gruppen eine andere Sprache. So wirft das Institut for Security Studies aus Südafrika der kongolesischen Regierung vor, dieses Problem zu ignorieren.

Wie auch Medienberichte bestätigen, geht der Abbau von Coltan im Kongo auf Kosten der Gesundheit von Menschen und Tiere und schädigt massiv die Umwelt. Angefangen bei Flüssen, die durch Einsatz von Chemikalien verunreinigt und vergiftet werden. Zudem wird weit tiefer abgebaut, als das Mining-Ministerium sagt. So graben sich die Artisinal Miner nicht in eine Tiefe von maximal 30 Metern, sondern bis zu 200 Meter. Dementsprechend hat dies auch Auswirkungen auf die Tierwelt und die Umwelt. Lebensraum wird genommen, Biodiversität zerstört. Messbar ist das beispielsweise an der Waldfläche, die in dem Land seit dem Jahr 2011 um rund ein Zwölftel zurückgegangen ist. Dabei machen die Miner auch keinen Bogen um Naturschutzgebiete, wo beispielsweise bedrohte Tierarten leben.