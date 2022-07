Gewinnerwartungen weiter gesunken

Vorgestern hatte ich geschrieben, dass die weitere Kursentwicklung des DAX bzw. der Aktienmärkte insgesamt von vielen Faktoren abhängt. Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Geldpolitik. Und daher blicken die Marktteilnehmer gestern auch gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed).

Dass an den Börsen die Kurse seit einigen Tagen in relativ ruhigen Bahnen verlaufen, kann mit einer abwartenden Haltung der Anleger begründet werden. Häufig nehmen Investoren vor solchen wichtigen Ereignissen keine großen Veränderungen am Portfolio vor. Stattdessen richten sie es gegebenenfalls erst neu aus, wenn durch das Ereignis eine Notwendigkeit gegeben ist.