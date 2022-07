Exploits meldet eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 1,5 Millionen Dollar

Der Bruttoerlös, den das Unternehmen aus dem Angebot erhält, wird für zulässige „kanadische Explorationsausgaben“ („CEE“, Canadian Exploration Expenses) verwendet, bei denen es sich um „Flow-Through-Bergbauausgaben“ (gemäß der Definition dieses Begriffs im kanadischen Einkommensteuergesetz) im Zusammenhang mit den Bergbauprojekten des Unternehmens handelt.

Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Der Abschluss des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet derzeit aktiv die ungefähr 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Dog Bay Central, Titan, Gazeebow, Mt. Peyton, Jonathan‘s Pond, True Grit, Great Bend und Middle Ridge.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay d‘Espoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden schrittweise Fortschritte hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region Central Neufundland verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Goldergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone steht seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei hochgradige Goldentdeckungen durch New Found Gold und Labrador Gold sowie eine fortgeschrittene Ressourcenerschließung durch Sokoman Minerals zu verzeichnen sind.