BearingPoint-Umfrage Großes Interesse an Request-to-Pay - Jede(r) Vierte würde dafür neues Konto eröffnen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Eine neue YouGov-Umfrage der Management- und

Technologieberatung BearingPoint in Deutschland und Österreich zu Request-to-Pay

zeigt das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger an dem neuen digitalen

Zahlungsverfahren. Jede(r) Vierte würde demnach ein extra Konto bei einer

anderen Bank eröffnen, sollte die eigene Hausbank diese Paymentlösung nicht

anbieten. Unter der jungen Generation sogar jede(r) Dritte.



Request-to-Pay-Lösungen werden immer stärker nachgefragt. Viele Bürgerinnen und

Bürger aus Deutschland (47 Prozent) und Österreich (54 Prozent) können sich

vorstellen, zukünftig ihre Rechnungen mit einer Request-to-Pay-Lösung zu

begleichen. Unter den 18-24-Jährigen sind es sogar fast zwei Drittel, die diese

Paymentlösung nutzen würden. Das zeigt eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag

der Management- und Technologieberatung BearingPoint.