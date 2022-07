BERNSTEIN RESEARCH stuft RECKITT auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 5300 auf 6400 Pence angehoben. Er rechne bei dem Verbrauchsgüterhersteller mit einem langfristigen organischen Wachstum von jährlich 4,5 Prozent, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des höheren Geldumschlags bei Reckitt habe er zudem einen Bewertungsaufschlag berücksichtigt./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 18:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.