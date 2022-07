HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern Heidelbergcement hat wegen deutlich gestiegener Kosten für Rohstoffe und Energie seine Gewinnziele für das Gesamtjahr reduziert. Mit Blick auf die beispiellose Steigerung der Energiepreise in den letzten Wochen bleibe das zweite Halbjahr herausfordernd, sagte Konzernchef Dominik von Achten am Donnerstag in Heidelberg. Durch gezielte Preisanpassungen habe Heidelbergcement zwar die deutlich gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten im zweiten Quartal nahezu ausgleichen können.

Das Marktumfeld im Bausektor werde aber maßgeblich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen bestimmt. Die Energie-, Rohstoff- und Transportpreise seien gerade in den letzten Wochen nochmals erheblich gestiegen, eine Entspannung sei vorerst nicht zu erwarten.