Blickt man bis in das Jahr 2013 zurück, lässt sich seit diesem Zeitpunkt und einem Kursniveau von 606,50 Fr. ein intakter Abwärtstrend feststellen, dieser brachte im März 2020 Verlaufstiefs um 151,00 Fr. hervor. Eine anschließende Erholungsbewegung reichte lediglich in den Bereich von 333,90 Fr. heran, seit letztem Sommer befindet sich die Swatch-Aktie in einer zwischengeschalteten Konsolidierung. Allerdings ist dieser Abschnitt als Zwischenkonsolidierung auf die vorangegangenen Kursgewinne zu bewerten, wodurch vom gegenwärtigen Boden aus eine zweite große Kaufwelle an den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit 2013 erfolgen könnte.

1-2-3-Erholung möglich

Der erfolgreiche Anstieg von dem Boden um 220,90 Fr. hat nun direktes Aufwärtspotenzial in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 254,30 um 260,00 Fr. freigesetzt. Ein weiteres Ziel könnte der Bereich um 272,30 Fr. und damit der laufende Abwärtstrend seit 2021 darstellen. Aber erst ein Ausbruch darüber dürfte den übergeordneten Abwärtstrend in den Fokus der Marktteilnehmer rücken lassen, wodurch für den kurz- sowie mittelfristig orientierten Anleger etwas dabei ist. Eine Aufgabe des markanten Unterstützungsbereichs um 220,90 Fr. würde dagegen für erweitertes Korrekturpotenzial sprechen, Abschläge auf 209,00 und darunter in den Bereich von 191,00 Fr. wären dann die Folge.