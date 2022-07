Seite 2 ► Seite 1 von 2

Passau (ots) - Korbinian Faltner ist selbstständiger Finanzberater und Inhaberder Faltner Finanz- und Unternehmensberatung. Er hilft seinen gut verdienendenKunden dabei, ihre Steuerlast legal und mithilfe von individuellen Strategien zuminimieren und dadurch ihren Vermögensaufbau zu fördern. Hier erfahren Sie, wieKorbinian Faltner dabei vorgeht, warum man schnellstmöglich entsprechendeMaßnahmen umsetzen sollte und welche Fehler Laien bei der Finanzplanung machen.Korbinian Faltner findet, dass man sich um die finanzielle Absicherung nie frühgenug kümmern kann. Allerdings wissen viele Menschen nicht, wie sie dabeivorgehen sollten. Speziell für Gutverdiener gibt es lukrative Möglichkeiten, dieeigene Steuerlast zu reduzieren und sich dadurch ein Vermögen aufzubauen. Zu denbekannteren Optionen gehören beispielsweise die Basisrente und die betrieblicheAltersvorsorge. Diese reichen allerdings oft nicht aus, um sich für das Alterfinanziell gut aufzustellen. Oft gibt es auch Vorbehalte gegenVersicherungsprodukte. Abhilfe schaffen hierbei weitere Maßnahmen zum Sparen vonSteuern. Jedoch sind diese laut Korbinian Faltner in der Praxis nicht ohneHindernisse umzusetzen. So sind Steuerberater zwar mit den Grundlagen vertraut,verfügen jedoch mehrheitlich nicht über die passenden Produkte. Auch Banken undFinanzberater sind in ihren Möglichkeiten überwiegend eingeschränkt."Interessenten benötigen Experten, die ihnen bei der Planung und Umsetzungderartiger Strategien unter die Arme greifen", erklärt Korbinian Faltner."Wer Maßnahmen zur Reduzierung der eigenen Steuerlast nutzen möchte, musszwingend für lückenlose Rechtssicherheit sorgen. Zudem sollten die Strategienbestmöglich steueroptimiert sein, sodass das Finanzamt möglichst wenig Steuernbeanspruchen kann. Hierfür ist ein umfassendes Fachwissen nötig", führt derFinanzexperte weiter aus. Korbinian Faltner ist selbstständiger Finanz- undUnternehmensberater , der bereits für viele Selbstständige, Unternehmer undGutverdiener Finanzpläne geschrieben hat. Dabei hat er festgestellt, dass dasThema Steuern sowohl in der Spar- als auch in der Auszahlphase beiFinanzprodukten häufig sträflich vernachlässigt wird. Das sind genau die Themen,die Korbinian Faltner als Dozent an einem renommierten Institut fürFinanzplanung an der Universität Passau unterrichtet. Er unterstützt seineKunden bereits seit vielen Jahren dabei, Steuereinsparungen auf legalem Wege zurealisieren und das frei gewordene Geld besser für ihren eigenen Vermögensaufbau