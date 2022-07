Pro-Kopf-Verschuldung 2021 steigt auf 27 922 Euro / Öffentliche Schulden binnen Jahresfrist um 148,3 Milliarden Euro gestiegen

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Jahresende 2021 mit 2 321,1 Milliarden

Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen

Ergebnissen weiter mitteilt, entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 27

922 Euro. Das waren 1 782 Euro mehr als Ende 2020 (26 140 Euro). Zum

nicht-öffentlichen Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige inländische

und ausländische Bereich, zum Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.



Die öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2021 stieg gegenüber dem Jahresende

2020 um 6,8 % oder 148,3 Milliarden Euro auf den höchsten jemals in der

Schuldenstatistik gemessenen Schuldenstand. Der Anstieg ist insbesondere beim

Bund, aber auch bei einigen Ländern weiterhin auf Maßnahmen zur Bewältigung der

Corona-Pandemie zurückzuführen.





Schulden des Bundes steigen um gut 10 %Der Bund war Ende 2021 mit 1 548,5 Milliarden Euro verschuldet. DerSchuldenstand stieg damit gegenüber dem Jahresende 2020 um 10,3 %beziehungsweise 145,0 Milliarden Euro. Umgerechnet auf die EinwohnerzahlDeutschlands betrugen die Schulden des Bundes 18 627 Euro pro Kopf (2020: 16 884Euro).Anstieg der Schulden bei den Ländern um 0,4 %Die Schulden der Länder sind im Vorjahresvergleich um 0,4 % beziehungsweise 2,5Milliarden Euro auf 638,5 Milliarden Euro gestiegen. Der durchschnittlicheSchuldenstand pro Kopf betrug 7 680 Euro (2020: 7 651 Euro). Dieser war in denStadtstaaten am höchsten, wobei er in Bremen bei 53 834 Euro (2020: 58 035Euro), in Hamburg bei 19 106 Euro (2020: 19 181 Euro) und in Berlin bei 16 897Euro (2020: 16 307 Euro) lag. Der Rückgang in Bremen beruht vor allem auf dengegenüber dem Jahresende 2020 geringeren Schuldenaufnahmen für dieBereitstellung von Barsicherheiten für Derivatgeschäfte. Zu beachten ist, dassdie Stadtstaaten anders als die Flächenstaaten auch kommunale Aufgabenwahrnehmen.Die Flächenländer verzeichneten im Jahr 2021 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 6562 Euro (2020: 6 517 Euro). Am höchsten war die Verschuldung je Einwohnerin undEinwohner im Saarland mit 14 811 Euro (2020: 14 737 Euro), gefolgt vonSchleswig-Holstein mit 11 391 Euro (2020: 11 002 Euro). Die Verschuldung proKopf war im Ländervergleich in Bayern mit 1 512 Euro (2020: 1 359 Euro) und inSachsen mit 1 554 Euro (2020: 1 244 Euro) auch 2021 am niedrigsten, obwohl hier