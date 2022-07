Ask 3,45

Auch die Umsatzprognose für das laufende Quartal fiel niedriger aus, als von Analysten erwartet. Für das dritte Quartal 2022 erwartet die Konzernführung Umsätze zwischen 26 bis 28,5 Milliarden US-Dollar – Analysten hatten im Schnitt mit 30,3 Milliarden US-Dollar gerechnet.

"Dieser Ausblick spiegelt die anhaltend schwache Werbenachfrage im zweiten Quartal wider, die unseres Erachtens auf die allgemeine gesamtwirtschaftliche Unsicherheit zurückzuführen ist ", teilte Meta in einer Mitteilung mit.

Meta-CEO Mark Zuckerberg erklärte laut Bloomberg bei der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen: "Die Situation scheint schlimmer zu sein als vor einem Quartal".

Immerhin verzeichnete Meta ein leichtes Wachstum bei den Nutzerzahlen: Die Zahl der täglich aktiven Nutzer auf den Plattformen Facebook, WhatsApp und Instagram lag im Juni im Schnitt bei 2,88 Milliarden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von vier Prozent.

An der Börse kamen Metas Quartalszahlen nicht gut an: An der US-Technologiebörse Nasdaq brach die Meta-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 4,5 Prozent ein.

Die US-Investmentbank Jefferies hat unterdessen ihr Kursziel für die Meta-Aktie von 275 auf 225 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung blieb unverändert bei "Buy".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion.

