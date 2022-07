Cogia AG startet eine Crowdinvesting-Kampagne

Frankfurt am Main, 28. Juli 2022. – Die cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheitsmanagement und Medien-Monitoring, startet heute eine Crowdinvesting-Kampagne auf der Seedmatch-Plattform, um in dem stark expandierenden Markt für Kundenzufriedenheitsmanagement ihre CXM-Lösung und somit das Unternehmenswachstum voranzutreiben.

„Die aktuelle Lage auf dem Kapitalmarkt fordert uns heraus, nach kreativen Wegen zu suchen. Mit der Crowdfunding-Kampagne hoffen wir, mehr Sichtbarkeit zu erlangen und weitere Aktionäre zu gewinnen. Dadurch wird sich die Aktionärsstruktur vergrößern, was ja nur im Interesse aller unserer Aktionäre sein kann,“ so der Vorstand Pascal Lauria. „Nicht zuletzt wollen wir vielen die Chance geben, auch mit kleineren Beträgen an einem wachsenden Unternehmen in einem stark wachsenden Markt zu partizipieren. Laut Experten von Grand View Research wird der globale Markt für Customer Experience Management jährlich um 18,1 Prozent zulegen. Wir selbst konnten unsere Gesamtleistung 2021 im Vergleich zu 2020 nahezu verdreifachen und von ca. 600.000 Euro auf 1,8 Mio. Euro steigern.“

Das akquirierte Kapital wird das Unternehmen für den Ausbau der Vertriebsaktivitäten und weiteres Wachstum verwenden. Unter anderem ist der Aufbau einer Vertriebspräsenz in Japan geplant, da der dortige Markt für Cogia aufgrund der industriellen Stärke insbesondere im Automotive-Bereich von besonderem Interesse ist.

Während der Kampagne können private und institutionelle Investoren ab einem Mindestbetrag von 250 Euro in Cogia AG investieren. Die Anleger profitieren so von der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens, indem sie feste Zinszahlungen bis zu 8 Prozent jährlich erhalten und die Chance auf einen einmaligen, umsatzabhängigen Bonuszins haben, auch “Venture Kicker” genannt.

Mehr Informationen erhalten Sie unter www.seedmatch.de/cogia

Über Cogia

Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten, semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologien. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": den Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.