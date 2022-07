Enorme Preiserhöhung für Amazon-Prime-Kunden Dennoch muss der Streaming-Anbieter kaum mit Kündigungen rechnen

Frankfurt (ots) - Mehr als jeder zweite Prime-Nutzer in Deutschland gibt an, bei

einer Preiserhöhung von 30 Prozent kündigen zu wollen*. Amazon macht exakt das -

und muss trotzdem kaum mit Kundenverlusten rechnen. Warum der Streaming-Riese

für seine Preispolitik nicht abgestraft wird, erklärt Pricing-Expertin Lisa

Jäger von Simon-Kucher & Partners.



Dass Amazon die Kosten für Prime um gleich 30 Prozent erhöht, trifft Kunden

hart. Besonders jene, die das Abo vor allem zum Streaming nutzen. Denn als

Streaming-Dienst ist Amazon für niedrige Preise beliebt. Was riskant klingt, ist

es aber nicht. Selbst, wenn über die Hälfte der Prime-Nutzer in der Simon-Kucher

Streaming-Studie angibt, bei derart massiven Erhöhungen kündigen zu wollen*.

Denn: Amazon ist ein Sonderfall.