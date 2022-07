Klimaneutral an eigenen Standorten: Dr. Oetker erreicht Klimaziel (FOTO)

Bielefeld (ots) - Dr. Oetker verringert seinen CO2-Fußabdruck und wird an seinen eigenen Standorten klimaneutral. Damit erreicht das Unternehmen ein wichtiges Klimaziel seiner Dr. Oetker Sustainability Charter. Die nächsten Schritte sind bereits festgelegt.



Im vergangenen Jahr hat Dr. Oetker seine internationale Nachhaltigkeitsstrategie, die Dr. Oetker Sustainability Charter ( Startseite - Nachhaltigkeit | Dr. Oetker

(https://www.oetker.com/de/unternehmen/nachhaltigkeit) ), der Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits heute vermeldet das Unternehmen, dass das Ziel der Klimaneutralität an seinen eigenen Standorten (Scope 1 und 2 nach Greenhouse Gas Protocol (https://ghgprotocol.org/) ) 2022 erreicht wird. Zu Ende ist der Weg damit aber noch lange nicht: Bis 2030 möchte das Unternehmen den CO2-Fußabdruck in allen direkten und indirekten Einflussbereichen (Scope 1, 2 und 3 nach Greenhouse Gas Protocol (https://ghgprotocol.org/) ) um 35 Prozent reduzieren, um bis 2050 vollständig klimaneutral zu sein. "Alle unsere internationalen Standorte werden in diesem Jahr klimaneutral sein", so Dr. Judith Güthoff, Nachhaltigkeitsbeauftragte von Dr. Oetker, "doch das ist erst der Anfang. Wir arbeiten intensiv daran, weniger Energie zu verbrauchen, erneuerbare Energie selbst zu erzeugen oder zu erwerben, um möglichst wenig unvermeidliche Emissionen kompensieren zu müssen."



Vier-Stufen-Plan für konsequenten Klimaschutz



Um sein ehrgeiziges Klimaziel zu erreichen, hat Dr. Oetker einen Vier-Stufen-Plan aufgestellt, den das Unternehmen konsequent verfolgt. "Wir stehen komplett hinter dem Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, die Erderwärmung auf Eineinhalb Grad Celsius zu begrenzen. Als lebensmittelproduzierendes und international tätiges Unternehmen fühlen wir uns verpflichtet, alles dafür zu tun, dass wir dieses Ziel erreichen. Wir von Dr. Oetker haben daher einen klaren Plan definiert, mit dem wir schnellstmögliche Erfolge erzielen wollen. Ein erster Teilerfolg ist uns nun gelungen", so Güthoff.



1. Energieverbrauch reduzieren



Durch den Energieverbrauch in der Produktion und in den Bürogebäuden sowie den Kraftstoffverbrauch des firmeneigenen Fuhrparks hat Dr. Oetker bis 2021 jährlich mehr als 110.000 Tonnen CO2 erzeugt. Die meisten CO2-Emissionen entfallen dabei auf den Verbrauch von Energie wie Erdgas oder Strom in der Produktion. Um diesen Verbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, hat Dr. Oetker Einsparpotenziale definiert und verschiedene Programme aufgesetzt, die dafür sorgen, dass Energie effizienter eingesetzt und der Verbrauch so deutlich reduziert wird.